Putin firma la legge | ora c' è l' ergastolo per alto tradimento

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il presidente russo Vladimirhato lache prevede di introdurre il carcere a vita come possibile pena per il reato di "", finora punito in Russia con la reclusione fino ...

Il presidente russo Vladimirha firmato la legge che prevede di introdurre il carcere a vita come possibile pena per il reato di "alto tradimento", finora punito in Russia con la reclusione fino a 20 anni. Lo riporta la ...Il presidente russo Vladimirha firmato il decreto che autorizza l'espulsione dai territori annessi degli ucraini che non acquisiscono la cittadinanza russa. I cittadini ucraini residenti nei territori annessi dalla ...L'altra con un'impresa partner nel Paese martoriato dalla guerra di. C'è anche il gruppo Mermec , che fa capo alla Angel Holding del cavalier Vito Pertosa , fra le 600 aziende italiane che si ...

Putin firma il decreto, beni dei "Paesi ostili" sotto amministrazione controllata Il Tempo

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge che prevede di introdurre il carcere a vita come possibile pena per il reato di "alto tradimento", finora punito in Russia con la reclusione fino ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Allarme aereo nella notte, attaccata Dnipro. LIVE ...