Putin | fare muro contro aggressione economica Occidente

Tutte le autorità russe devono lavorare come "una squadra coesa e ben coordinata" per far fronte alla "aggressione economica dell'Occidente". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin parlando a San Pietroburgo a una riunione del Consiglio dei Legislatori, che comprende membri delle due camere del Parlamento nazionale e rappresentanti dei Parlamenti delle repubbliche. Questo tuttavia, ha aggiunto Putin citato dalla Tass, non vale per le elite di quei Paesi "che non sempre perseguono politiche negli interessi dei loro popoli", e questo "in futuro ricadrà su di loro".

Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha firmato e promulgato una legge che prevede che i residenti delle quattro regioni ucraine annesse dalla Russia - Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson ...Ascolta l'articolo La guerra in Ucraina, in corso da oltre un anno e sempre più a rischio di allargarsi ad altri paesi, interroga nel profondo la nostra coscienza. Tutti ci chiediamo se e fino a quand ...