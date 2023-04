(Di venerdì 28 aprile 2023) Sempre più critica la situazione in Ucraina. Oggi il presidente russo Vladimirha firmato una legge approvata da Parlamento sulle espulsioni dalle. Chi nonrà laconsiderato come uno straniero. Gli ucraini che rifiuteranno di diventare cittadini...

Il presidente della Russia, Vladimir, ha firmato e promulgato una legge che prevede che i residenti delle quattro regioni ucraine ... Sarà espulsoverrà considerato 'minaccia alla sicurezza ...La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Come e quando potrebbe finire esta vincendo Lo ...47firma una legge per le espulsioni dalle regioni ucraine 15:19 Moldavia vieta l'ingresso a......Russia arriva notizia di un nuovo provvedimento atto ad inasprire ulteriormente il dissenso e le pene perviene giudicato colpevole di alto tradimento . A firmarla è il presidente Vladimir,...

Putin: "Chi non prende cittadinanza russa sarà espulso da regioni ucraine" Today.it

Il reato di alto tradimento d'ora in poi prevederà l'ergastolo in Russia: Vladimir Putin ha firmato una nuova legge per inasprire le pene ...L'intelligenza artificiale Kandinsky sta registrando un elevato numero di richieste da parte dei cittadini russi riguardanti un aspetto del presidente Putin: il suo corpo. Tanti chiedono “Putin nudo”.