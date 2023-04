Pugilato | Grandelli punta al titolo europeo ‘piuma’ | “Oserò un po’ di più”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma – In occasione della conquista del‘Silver’ della Wbc dei pesi piuma, Francescoricevette i complimenti perfino di una leggenda della boxe come Roberto Duran, ‘Mani di Pietra’. Adesso il pugile di Nichelino è pronto per stupire di nuovo quando, venerdì 5 maggio su ring del Palasport di Tivoli, affronterà Mauro Forte per la seconda volta in carriera, dopo il pareggio maturato a Roma (verdetto di parità) nel primo incontro tra i due, a novembre del 2021. Questa volta la posta in palio è sostanziosa e importante: la cintura di campione, sempre dei piuma, che lancerebbecome principale contendente italiano e continentale al limite dei 57kg nelle classifiche internazionali. (clicca per ingrandire) Il match Forte-è il main event della ‘Tivoli Boxing Night’ ...

