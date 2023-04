Psoriasi | da Bari al via campagna di Novartis

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - Parte oggi da‘L'Esperienza al centro', unainformativa promossa dache toccherà alcune città italiane nelle diverse regioni e che vuole riportare l'attenzione sulla malattiaca, aiutando i pazienti a riconoscere i primi segni dellae a cogliere gli eventuali sintomi di coinvolgimento articolare. Dall'indagine ‘s and Beyond' pubblicata su Dermatology - spiega la farmaceutica in una nota - emerge che la scarsa informazione, ancora oggi, rappresenta un vero ostacolo: solo il 29% è consapevole dei legami trae artriteca. “La- spiega Caterina Foti, direttore Clinica dermatologica Dipartimento di Medicina di Precisione e ...