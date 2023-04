Psichiatra uccisa | riforma tuteli operatori salute mentale | appello Sitox-Sipad-Sif

... il quale ha ricordato laBarbara Capovani,da un ex paziente, assicurando che ogni strada sarà percorsa per fermare la violenza contro i sanitari. L'impegno, ha detto, è anche ...PISA - L'Asl Toscana nord ovest si costituirà parte civile nel processo per l'omicidio di Barbara Capovani, la55enne morta in seguito ad un'aggressione avvenuta la sera del 21 Aprile davanti al reparto si salute mentale dell'ospedale di Santa Chiara. Ad annunciarlo, per mezzo di una nota, è la ...LaBarbara Capovanida un suo paziente. Per il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri è inevitabile fare una riflessione sulla legge Basaglia. "La recente tragedia di Pisa e tanti ...

Barbara Capovani, il compagno della psichiatra uccisa a Pisa: «Le leggi sono inadeguate, lei voleva cambiarle» Corriere della Sera

Pisa, 28 aprile 2023 – Seung si trova, per il momento, nel Centro diagnostico terapeutico o centro clinico (ora nominato Sai, servizio assistenziale integrato) dell’Asl Toscana Nord ovest, “in grado d ...Milano, 27 apr. (Adnkronos Salute) - Un appello per la tutela degli operatori sanitari e una riforma nel campo della salute mentale arriva da Sitox ...