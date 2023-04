Psichiatra uccisa a Pisa | la madre di Seung | Posso chiedere solo perdono

(Di venerdì 28 aprile 2023) "Avrei preferito fosse successo a me". Lo afferma in un'intervista a "La Repubblica" Maria, ladi Gianluca Paul, il 35enne accusato e arrestato domenica scorsa per l'aggressione mortale alla dottoressa Barbara Capovani, avvenuta dentro l'area dell'ospedale Santa Chiara di, davanti all'ingresso del reparto di psichiatria. "So che conta poco, mada parte mia. Io oggi mi sento di direquesto, poi vedremo che cosa accadrà. Sono uscite, su mio figlio e sulla sua storia, anche cose non vere. Per ora non credo io possa dire molto altro".

"Sono addoloratissima, perché quanto accaduto è qualcosa di bruttissimo, di terribile. Avrei preferito che fosse successo a me. E non a quella povera donna". Sono le parole di dolore, racchiuse in un'...Pisa - Barbara Capovani e le vite salvate: uno dei reni donati dellaaggredita eda un suo ex paziente a Pisa, ha salvato la vita a un bambino, a un piccolo paziente dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. La notizia appresa in ambienti sanitari è stata ...Dopo l'agghiacciante omicidio dellaBarbara Capovani,a sprangate da un ex paziente, vicino al reparto di Psichiatria dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, ci sono stati giorni di paura anche nella nostra provincia. Due ...

Barbara Capovani, donati gli organi della psichiatra uccisa: la dottoressa ha salvato la vita anche a un bambi ilmessaggero.it

Uno dei reni donati da Barbara Capovani, la psichiatra aggredita e uccisa da un suo ex paziente, ha salvato la vita a un bambino, a un piccolo paziente dell'ospedale Bambin Gesù di Roma… Leggi ...“Sono addoloratissima. Avrei preferito che fosse successo a me. E non a quella povera donna” dichiara la mamma del 35enne accusato e arrestato domenica scorsa per l'aggressione mortale alla dottoressa ...