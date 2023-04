PSG | per l'attacco si punta a un obiettivo del Milan

Abbonatileggere anche Martedì 18/4 Mercoledì 19/4 Giovedì 20/4 Venerdì 21/4 Sabato 22/4 ...30 Augusta - Stoccarda 1 - 1 CALCIO - LIGUE 1 21:00 Angers -1 - 2 CALCIO - EREDIVISIE 20:00 FC ...... come del resto riportato da Tuttosport , il nome salito ultimamente in augel'eventuale ... Piazza caldissima e che, attualmente, si gode il secondo posto a quota 67 punti, a - 8 dalcapolista (...Il Barca non è come il, che ha un rubinetto del gas e dei soldi che gli permettono di avere stipendi così alti. Ne stiamo parlando, ma è complicatoMessi tornare al Barca'.

Messi pone una condizione al PSG per il rinnovo, la rottura sembra vicina: intanto cena con Xavi Sport Fanpage

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Pronostici Ligue 1 33a giornata. In Francia si gioca il campionato ma anche la finale della coppa nazionale tra Nantes-Tolosa.