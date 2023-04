Psg | Galtier | “Sergio Ramos ha portato esperienza Angers? Nella ripresa abbiamo smesso di giocare”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il tecnico del Paris Saint-Germain, Christophe, alla vigilia della sfida di Ligue 1 2022/2023 contro il Lorient, ha parlato in conferenza stampa suonando la carica alla squadra: “Nell’ultima gara con l’Agnersdie l’ho detto chiaramente ai ragazzi. Mbappé e Messi hanno i loro obiettivi individuali, ma per raggiungerli hanno bisogno del supporto di tutta la squadra. Nessuno si muoveva nel secondo tempo. I giovani di questa squadra sono dei privilegiati perché ogni giorno possono allenarsi con calciatori di altissimo livello. Una battuta anche sul rinnovo di: “Arrivava da una stagione complicata dopo l’infortunio al polpaccio e si è comda vero professionista, portando ...

... che dal canto suo lo valuterebbe non meno di 65 milioni di euro, sarebbe necessario avere certezza su chi sarà il prossimo allenatore dei parigini, considerato il probabile addio di......più attivi in questa fase preliminare della prossima sessione di calciomercato è il. La stagione della squadra francese è stata piuttosto deludente, specie in Champions con la squadra di...1 La conquista del campionato francese non basterà aper salvare la panchina. Il Paris Saint - Germain sogna Zinedine Zidane come allenatore in vista della prossima stagione. Secondo L'Equipe , le piste alternative portano a Thiago Motta (...

Pièce d’identité, s’il-vous-plaît. En marge de la réception du FC Lorient ce dimanche, Christophe Galtier est passé en conférence de ...Avant la réception de Lorient, dimanche, Christophe Galtier est revenu sur la piètre prestation du PSG lors de sa seconde période à Angers.