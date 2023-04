Propaganda Live | alle 21 15 su La7 | ospiti e anticipazioni della puntata

(Di venerdì 28 aprile 2023) "", questa sera21.15 su La7 un nuovo appuntamento con il programma condotto da Diego Bianchi. In studio il cantante Diodato, che presenterà il suo nuovo disco e ci parlerà - tra l'...

", questa sera alle 21.15 su La7 un nuovo appuntamento con il programma condotto da Diego Bianchi. In studio il cantante Diodato, che presenterà il suo nuovo disco e ci parlerà - tra l'...... denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità , origine etnica ovvero configuriideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a ...Il sofisma sotteso dallaistituzionale è evidente: se i cittadini non trovano lavoro la ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ...

Propaganda Live - Venerdì alle 21.15 La7

Nuovo appuntamento questa sera 28 aprile 2023 alle 21.15 su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi . In studio il cantante Diodato, che presenterà il suo nuovo disco e ci parlerà - tra l’altro – del ...Diego "Zoro" Bianchi presenta un reportage sulla Festa della Liberazione e ospita in studio Sabina Guzzanti e Diodato ...