Programmi TV di stasera | venerdì 28 aprile 2023 I Migliori Anni ritorna con i Pooh e Siani tra gli ospiti

(Di venerdì 28 aprile 2023) Carlo Conti (foto US Rai) Rai1, ore 21.30: IPrima puntata Intrattenimento. Dopo seidi assenza torna lo show condotto da Carlo Conti incentrato sulla memoria dei decenni passati, un vero e proprio viaggio che attraverserà 40di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni. Nella prima puntata saranno, che commenteranno la Hit Parade delle loro canzoni più amate e canteranno le più votate; i Londonbeat, gruppo internazionale tra i più seguiti degli’80 e ’90; il duo tedesco Modern Talking, che negli’80 ebbe successo in mezzo mondo; la francese Caroline Loeb, che nel 1986 diventò popolare a livello internazionale; Patrick Hernandez. E poi gli artisti italiani: Alberto Fortis, Drupi, Paolo ...

... attiva questa skill e pronuncia la frase 'Alexa, chiedi a Super Guida TV cosa c'èin TV' e ti elencherà film eche andranno in onda. SmartThings - questa è la skill per controllare ...... una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV:e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 27 Aprile . I Migliori Filmin ......e alquanto strana nei confronti di una coreografia antirazzista che volevamo esporre. Si ... argomento che nelle ultime settimane aveva preso pianta stabile nelle rubriche sportive di...

Programmi TV di stasera, giovedì 27 aprile 2023. Su Rai3 tornano le inchieste di ‘Indovina Chi Viene a Cena’, DavideMaggio.it

Emergenza migranti, Fratelli d'Italia ha la sua ricetta per combattere i flussi di irregolari che sbarcano sulle nostre coste. In primo luogo ...Condividi su Giovedì 27 aprile, dalle ore 21:2o su Italia 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Back to School. Il programma è condotto da Federica Panicucci. Con lei c’è Gianluc ...