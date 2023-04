Prodotti ittici non tracciati | sequestro da 50 kg nel Napoletano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutosenza etichettatura e tracciabilità: sequestrati 50 chili di alimenti e sanzionati i titolari di due attività commerciali a Portici (Napoli). È il risultato dell’attività svolta dalla Guardia Costiera nell’area vesuviana, finalizzata al contrasto delle pratiche illecite perpetrate lungo le filiere commerciali dei. In particolare gli uomini della Capitaneria di Torre del Greco e quelli dell’ufficio marittimo di Portici, sotto il coordinamento del quarto centro di controllo area pesca della direzione marittima della Campania, hanno ispezionato diverse attività commerciali operanti nell’area mercatale di Portici. Nel corso dei controlli, sono state accertate e contestate, a carico di una pescheria e di un venditore ambulante, alcune gravi infrazioni in ...

non tracciabili nell'area mercatale di Portici , nei guai una pescheria e un venditore ambulante. Sequestrati 50 kg tra pesci, molluschi e crostacei, per cui è stata disposta l' ......capitaneria di Loano insieme ai colleghi della direzione marittima genovese nell'ambito dell'operazione Coutdown avviata in tutta Italia per controllare tracciabilità e qualità dei...Con la programmazione Feampa (Fondo europeo per la pesca) vorremmo sostenere in modo concreto gli operatori e le imprese, partendo dalla pesca fino ai centri di trasformazione deiper ...

Durante il mese di aprile 2023 il 10° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Trieste, attraverso l'impiego degli uomini e donne dei Comandi dipendenti (Trieste, Monfalcone, Grado, ...