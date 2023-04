Processo Stato-mafia Arriva l' assoluzione per l' azzurro Dell' Utri e gli ufficiali del Ros Dieci anni di calvario

(Di venerdì 28 aprile 2023) La Corte suprema cancella in via definitiva le condanne per l'ex senatore di Forza Italia e gli ex investigatori Mori, De Donno e Subr. La figlia di quest'ultimo: "Onore ai combattenti, ma chiederemo il risarcimento ai magistrati".

Stato-Mafia: un processo durato dieci lunghi anni AGI - Agenzia Italia

Sul filo del traguardo finale, il processo alla cosiddetta trattativa Stato-mafia perde anche l’ultimo pezzo, quello che teneva in piedi il ricatto di Cosa nostra veicolato attraverso rappresentanti d ...In primo grado erano stati condannati a 28 anni di carcere Bagarella, a 12 anni Dell’Utri, Mori, Subranni e Cinà e a 8 anni De Donno. La procura generale ha chiesto un nuovo processo d’appello per il ...