Probabili formazioni Cremonese-Verona | trentaduesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ledi, match valevole per ladel campionato di. La formazione grigiorossa, dopo la netta sconfitta nella sfida contro l’Udinese, si trova all’ultima spiaggia: un’occasione unica per provare a restare in corsa per la salvezza. La squadra veneta, dal suo canto, è reduce dalla grande vittoria contro il Bologna e spera di dare seguito ai risultati per uscire dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 30 aprile e sarà trasmessa in diretta su Dazn; ecco le possibili scelte dei due allenatori Davide Ballardini e Marco Zaffaroni. Ledi ...