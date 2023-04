Primavera | sabato sul campo del Sassuolo

Leggi su seriea24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nella 29ª giornata del campionato1 TIM 2022-2023 “Trofeo Giacinto Facchetti” l’Atalanta farà visita al: la partita è in programma29 aprile alle ore 11 allo stadio Ricci di(la partita sarà trasmessa da Sportitalia sul canale 60 DTT e sull’App Sportitalia). Nerazzurri a quota 31 punti con una partita in meno, visto il rinvio della gara con il Milan nell’ultimo turno. Gli emiliani sono quinti a quota 46 punti e sono reduci dal successo per 2-0 suldell’Empoli. La gara d’andata, giocata l’11 novembre scorso al Centro Bortolotti, aveva visto il successo dei nerazzurri per 2-0 grazie a un’autorete e a un gol di De Nipoti. Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.