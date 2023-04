Prima Pagina IN Edicola | Inzaghi punta l’Europa Allegri | lite con l’Inter

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 aprile 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione al. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Il riscatto. Gioia Inter:ora. Viola,finale. Coppa Italia, il 24 maggio a Roma la sfida con Lukaku. TUTTOSPORT Perc’è la Fiorentina. Coppa Italia: il 24 la finale a Roma.a orologeria. Dalla furia di San Siro al futuro in bianconero. Max, sotto stress, litiga con i dirigenti nerazzurri dopo ...