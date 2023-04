Prima foto da nonni per Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti | “Quando Cesare chiama…”

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 aprile 2023)daperedI neoedsi sono mostrati per lavolta sui social con il loro nipotino, il figlio della loro primogenita Aurora. A postare l’immagine sul suo profilo Instagram, che in breve tempo ha fatto il pieno di like e commenti, è stata la conduttrice svizzera. “‘l’imperatore’ chiama icorrono!!!” ha scritto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...