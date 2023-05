Previsioni Stagionali sguardo ai primi mesi dell’Estate 2023

Il maltempo, nella fase più intensa, ha ormai le ore contate secondo ledi 3bmeteo . Anche in Abruzzo e su gran parte del Paese, dalla prossima settimana infatti ...sulle medie. ...Con queste premesse, che Estate dobbiamo aspettarci Sarà veramente la più calda di sempre Ebbene, sono appena uscite lee le mappe sono a dir poco sorprendenti. Le prime ...... si prospettano valorisuperiori alla media ovunque, soprattutto nell'Europa meridionale e occidentale, ma nel complesso lenon sembrano essere più preoccupanti di quelle che ...

Meteo: ESTATE 2023, sono appena uscite le Previsioni Stagionali, guardate che roba! [Mappe] iLMeteo.it

Ci aspettiamo che le temperature massime possano superare i 35°C, valore in linea con le medie stagionali. Il Riscaldamento Estivo e Lo Squilibrio Termico L’improvviso riscaldamento non sarà una vera ...E’ inevitabile, l’estate sta arrivando e, come un cambio di scena inatteso, ci troviamo improvvisamente davanti a un caldo improvviso, intenso, e in alcuni casi, esasperante. Le attuali condizioni met ...