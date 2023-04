Previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 29 e domenica 30 aprile 2023 | che tempo farà nel weekend e il 1 maggio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 aprile 2023) Lee nelper i prossimi giorni, non promettono niente di buono, purtroppo. L’ennesimo Ponte con il cielo instabile in gran parte delle regioni, l’ennesima occasione per poter fare una escursione fuori porta. che dovrà ripiegare invece, al chiuso.ponte 1, sole e caldo fino a: daarriva la pioggia in ItaliaItalia per i prossimi giorni Sono le ultime ore di sole per lar parte delle regioni italiane, con l’anticiclone africano che regala al nostro Paese solo una breve tiepida fase di stabilità. A partire da domani,29...