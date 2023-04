Pressing europeo sull’Italia per la ratifica del Mes Il presidente del fondo Pierre Gramegna | “Ve lo spieghiamo meglio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Si intensifica ilper ladella riforma del Mes (meccanismodi stabilità), il cosiddettosalva stati che entra in funzione quando un paesenon riesce più a finanziari normalmente sui mercati. L’Italia è l’unico paese che non ha ancora accettato la versione potenziata dello strumento, adducendo timori che possa accrescere il rischio di commissariamenti in situazioni di gravi difficoltà finanziarie. Oggi il tema è stato discusso nel corso dell’incontro informale dell’Eurogruppo, il vertice a cui partecipano i ministri economici dei paesi aderenti all’euro. “È molto importante sottolineare che, pur rispettando pienamente la decisione che l’Italia potrebbe prendere di non accedere mai alla capacità che verrebbe creata dalla ...