Presentato il progetto M A R E per la salvaguardia delle acque

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 28 aprile 2023) M.A.R.E. èscientifico realizzato da CVC ( Centro Velico Caprera ) in collaborazione con One Ocean Foundation che porterà un equipaggio di scienziati e biologi a bordo di ONE, catamarano di 46 piedi allestito come in vero e proprio laboratorio galleggiante, a misurare la temperaturadel mar Jonio e Adriatico, attraverso un viaggio di 10 settimane che, partendo il 29 aprile da Taranto, circumnavigherà la Puglia, risalirà la penisola italiana e scenderà lungo quella balcanica, fino a Corfù, dove approderà l’8 luglio. Toccando in queste zone le principali Aree Marine Protette (AMP) e aree di interesse naturalistico, lo scopo è quello di portare un contributo scientifico all’analisi del Mediterraneo, il mare con la maggior biodiversità del mondo in rapporto alle sue dimensioni, fortemente minacciato dall’alto tasso ...