Preghiera del mattino del 28 Aprile 2023 | “Portami a Tuo Figlio”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Prima della sua nomina a un organismo statale speciale, era un fidato rappresentanteleader spirituale nella provinciaSistan eBalochistan, nonché imam dellavenerdì a ...... è stato consacrato il bassorilievo di San Michele Arcangelo portato a Kiev come dono di... L'opera è stata consegnato nel corso di una cerimonia solenne, alla presenza tra gli altri...... h 17.00 Santa Croce in Gerusalemme, il PalazzoSessorio e l'Anfiteatro Castrense. La visita ... organizzò un pellegrinaggio che univa momenti diad altri di svago. La visita guidata sarà ...

Giornata di Preghiera per le Vocazioni: il Messaggio del Papa Conferenza Episcopale Italiana

Il Comune di Trevignano ha incontrato Questura, carabinieri, vigili urbani ed Ente Parco per mettere a punto il dispositivo di sicurezza per il 3 ...Domenica prossima, 30 aprile, si celebra la 60esima Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, un’occasione per tutta la Chiesa di riscoprire la bellezza di vivere l’unica Parola di vita nella m ...