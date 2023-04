Pratola Serra | il partito d’opposizione Terra Nuova attacca l’amministrazione sul rendiconto di gestione

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCon Delibera di Giunta n° 40 del 6/04/2023, veniva approvato lo schema didi2022 e la Relazione della. All’interno di quest’ultima venivano analizzati i parametri di deficitarietà e, dall’esame degli stessi, si arrivava alla conclusione che il Comune di“NON E’ UN ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO”, così come, peraltro, espressamente dichiarato dal Responsabile Finanziario in un incontro informale con due nostri consiglieri avvenuto qualche settimana fà anche alla presenza di testimoni e, soprattutto, come certificato dalla Commissione Straordinaria nell’approvazione dei Rendiconti diper gli anni 2020 e 2021 con numeri ancora più alti delattuale. Incredibilmente la Giunta fà ...

Pratola Serra, Terra Nuova: "Rendiconto di Gestione 2022 e uso improprio della fascia tricolore" AvellinoToday

