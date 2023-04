Pozzuoli | spari su auto in movimento per un tentativo di rapina

Tentativo di rapina conda un'auto all'altra, nel pomeriggio, a. Sul posto, in via Antiniana, sono intervenuti i carabinieri della sezione operativa di. Secondo quanto riferito dagli investigatori, ...I carabinieri della sezione operativa disono intervenuti poco fa in via Antiniana dove due persone a bordo di un'utilitaria hanno esploso colpi d'arma da fuoco contro un altro veicolo in movimento, probabilmente per un tentativo di ...Ad appena ventiquattro ore dalla tentata rapina al distributore IP di via Campi Flegrei finita con un giovane benzinaio ferito da due colpi di pistola, si spara ancora a. Questa volta nel mirino è finito un automobilsta di 24 anni, incensurato, che intorno alle 17 di oggi si trovava alla guida della sua Ford Puma quando è stato affiancato da due uomini a ...

Pozzuoli, spari su auto in movimento per tentativo di rapina 2a News

Spari contro l'auto di un pregiudicato a Napoli. I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli sono intervenuti poco fa ...Ad appena ventiquattro ore dalla tentata rapina al distributore IP di via Campi Flegrei finita con un giovane benzinaio ferito da due colpi di pistola, si spara ancora a Pozzuoli. Questa volta ...