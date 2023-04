Potenza | svolta sull’omicidio del medico Lorenzo Pucillo | arrestato il sospetto killer L’ipotesi delle liti tra vicini

(Di venerdì 28 aprile 2023) Si chiama Giovanni Battista Errico l’uomo fermato dai carabinieri per l’omicidio disociale del Picerno che milita in serie C lo scorso 21 marzo. Il corpo dell’uomo era stato trovato in un terreno di sua proprietà nelle campagne di Pescopagano, in provincia di. Secondo le prime indiscrezioni, Errico avrebbe «reso piena confessione», spinto dalle numerose prove raccolte: interrogatori die parenti, esami del dna, rilievi sulle armi. In un primo momento, gli inquirenti avevano ipotizzato chefosse stato travolto e ucciso da un bovino. Successivamente, hanno scoperto una ferita d’arma da fuoco causata da un fucile. La procura diha parlato di indagini «complesse», rese ancora più difficili dal «clima omertoso» della ...

La procura di ha parlato di indagini "complesse", rese ancora più difficili dal "clima omertoso" della comunità. Secondo le prime ricostruzioni, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo diversi

Il medico sociale del Picerno fu trovato morto in una campo. Dopo più di un mese i carabinieri chiudono il cerchio. "Pregressi litigi di vicinato"