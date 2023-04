Posa nuda in pubblico Scatta la multa e il daspo

(Di venerdì 28 aprile 2023) 750 euro diurbano per una modella italiana che hatotra i monumenti di Venezia. Poche centinaia di euro per il fotografo che ha fatto lo shooting

Ha scelto la location sbagliata per il servizio fotografico senza veli: daspo urbano e 750 euro di multa per una modella che ha posatoper un servizio fotografico tra i monumenti di Venezia. La sanzione è stata comminata dalla polizia locale dopo che le immagini della performance erano rimbalzate sui siti internet. La modella ...Lei mostra la schienae lo scollo intrigante, lui è vestito di chiaro ed è più affascinante ... recente questa volta, con i biondi capelli lunghi sciolti e gli occhiali da sole, inper un ...Cercavano la location perfetta per il servizio fotografico, ma si sono lasciati prendere un po' troppo la mano. A Venezia, una modella italiana è stata multata per aver posatonel cortile del Palazzo Reale, a due passi dalla sede della polizia di piazza San Marco. La sanzione è piuttosto salata: 750 euro di multa e daspo urbano. È andata meglio al fotografo francese ...

Venezia, posa nuda tra monumenti: daspo e multa per una modella il Resto del Carlino

750 euro di multa e daspo urbano per una modella italiana che ha posato nuda tra i monumenti di Venezia. Poche centinaia di euro per il fotografo che ha fatto lo shooting ...Si trovava completamente nuda e appesa come un salame, in una terrazza che affaccia nel centro storico di Venezia, per un servizio fotografico. La modella stava realizzando un cosiddetto “nudo artisti ...