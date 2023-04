Portovesme | se lo stabilimento di Glencore chiude a rischio non solo l’occupazione ma anche il futuro ambientale della Sardegna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Le bonifiche appese () alle sortisrl. Non èun’emergenza occupazionale e sociale. Dalfabbrica di piombo e zinco, controllata dalla– multinazionale svizzera che inopera negli stabilimenti dell’area industriale di Portoscuso e in quella di San Gavino, rispettivamente territori del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano – dipendono nonle sorti di circa 2mila lavoratori (considerandoappalti e interinali), maquelleintera. In particolare quelle parti dell’isola dove si è concentrata l’attività estrattiva e che, una volta cessata, ha lasciato 70 milioni di metri cubi di ...