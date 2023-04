Ponte del 1 maggio | mobilità limitata in questa località

Per una partenza in sicurezza raccomandiamo di verificare l'efficienzaveicolo, sistemare i bagagli senza sovraccaricare l'auto, evitare di mettersi alla guida dopo aver mangiato o bevuto ...... migranti, ambiente, energia ed economia, almeno 25 deputati della sua maggioranza preferivano ai lavori della Camera ilvacanzieroprimo maggio', ha scritto pungentemente Francesco Damato ...Sarà in parte guastato dal maltempo ilprimo maggio, con le prime piogge previste per domani sera e il 'clou' tra domenica e lunedì. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore de 'iLMeteo.it', l'alta pressione sta regalando ...

Il ponte del primo maggio, dedicato ai lavoratori, cade pochi giorni dopo il 25 aprile, festa della liberazione dal nazifascismo ...Ascolta l'articolo La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina, per prevenire rischi e pericoli per la pubblica incolumità a persone e/o cose, ha disposto la chiusu ...