Poliziotti uccisi in Questura | in appello confermato il non luogo a procedere per Meran per “vizio totale di mente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Incapace di intendere e di volere e quindi non imputabile. Anche i giudici d’di Trieste hannoil nonper Alejandro Stephan,accusato del duplice omicidio di due, Pierluigi Rotta, 34 anni, e Matteo Demenego, 31,inil 4 ottobre 2019.Un semplice fermo durante un’attività di ricerca si era trasformato in una sparatoria dentro alladi Trieste in cui hanno persero la vita due i due agenti, all’epoca 29enne, affetto da disagio psichico, era stato fermato insieme al fratello, Carlysle Stephanper essere sentiti riguardo al furto di uno scooter. L’uomo aveva sfilato l’arma e aveva sparato a ...