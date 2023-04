Polemiche Juve? Sono maleducati Cuadrado meriterebbe 3 giornate di squalifica”

... nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la. Ma non sugli spalti. I tifosi dell'... scrive Repubblica.it Insomma, ancora. Dopo i cori razzisti della curva juventina, la mancata ...... in merito al quale non sono mancate ancheper un post partita incandescente nei ... Con quota identica è possibile giocare anche il ritorno alladi Zinedine Zidane, campione in campo e ...Inter -, come al solito, è terminata tra le: ancora una volta, protagonista è stato il tecnico della Juventus . Sono volate parole forti tra Massimiliano Allegri e i dirigenti nerazzurri Beppe ...

Furia Allegri negli spogliatoi contro l’Inter: "Siete delle m... Tanto arrivate sesti" La Gazzetta dello Sport

Massimiliano Allegri attacca i dirigenti interisti: che cosa è davvero successo nel tunnel di San Siro ...Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Legends – Ci vediamo a Napoli”, produzione a cura Nexting e in onda su Napflix e su Canale 8: “Le polemiche della Juventus ...