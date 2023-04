Ci sono un italo - peruviano (Lapadula), un marocchino (Cheddira) e un italo - brasiliano (Brunori), rincorsi da un finlandese. Non è una barzelletta, ma la classifica dei marcatori. Joelviene da Helsinki, capitale che si estende su più isole, e ha scelto di vivere a Venezia, in laguna. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi.Ci sono un italo - peruviano (Lapadula), un marocchino (Cheddira) e un italo - brasiliano (Brunori), rincorsi da un finlandese. Non è una barzelletta, ma la classifica dei marcatori. Joelviene da Helsinki, capitale che si estende su più isole, e ha scelto di vivere a Venezia, in laguna. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi.

Pohjanpalo: “Io, Owen, Osimhen, i gol per il Venezia e una birra coi tifosi” La Gazzetta dello Sport

L’attaccante finlandese, 13 reti in campionato, tra gioie e dolori: “Quella terrazza sul Canal grande... Ma quanta paura quel giorno con Eriksen...” ...