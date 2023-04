(Di venerdì 28 aprile 2023) Mapello.e tanti, forse qualche sospetto. Continua ad essere avvolta nel mistero ladiRota, la 62enne trovata senza vita sul pavimento della sua casa a Mapello venerdì scorso (21 aprile). “Era una signora molto– taglia corto la sindaca Alessandra Locatelli -. Veniva in municipio per fare dei lavoretti durante le feste di Natale, ma non la si incontrava spesso in paese”. “”, “”, “abitudinaria”. Sono gli aggettivi scelti dalla maggioranza delle persone che la conoscevano, anche solo di vista. “È vero, stava molto sulle sue – racconta una compaesana -. La vedevo ogni tanto al bar Qi di Pontida a fare colazione, e so che andava spesso a camminare tra Ambivere e Mapello insieme a una signora. ...

Perché il loro problema è questo: sono pieni di quei tatuaggi, quelle scritte sul corpo, tutte frasi fatte, ma dentro'. C'è qualcosa che non ha mai capito dei ragazzi'Più che capirli ...In questo contesto, pCloud rappresenta una delledel Web contemporaneo. I file conservati al suo interno, infatti, sono collocati in un contesto di massima sicurezza, rendendo gli ...Da parte di chi C'era qualcun altro sulla barca Tanti dubbi, per esempio perché quando Giovannino ha lanciato l'sos ha indicato un punto diverso da quello dove in realtà erano,, come ...

Poche certezze, dubbi e sospetti. La strana morte di Stefania: “Donna discreta e riservata” BergamoNews.it

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Siviglia, sfida che vede gli uomini di Valverde e Mendilibar lottare ancora per un posto in Europa .... Insomma, proprio ora che la Juve doveva riuscire a trovare motivazioni e ritmo perché la stagione entrava nel vivo, si è rivelata invece essere una squadra sfinita. Nella speranza che non sia una ...