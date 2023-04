... pur servendo in modo massimale per portare avanti i progetti delin piana attuazione", ha ... oppure: essere inseriti nella graduatorie di circolo o di istituto di terza fascia per il...... fusione orami d'azienda), fissando un orizzonte temporale e ciò al fine di valutare ...missiva i sindaci - Infine APS quale 'soggetto attuatore' beneficiario del co - finanziamento......di missione ministeriali deldopo 15 mesi di servizio. Le Amministrazioni potranno assumere anche soggetti pensionati: dal 2012 era in vigore uno stop che consentiva soltanto ildi ...

PNRR: conferimento degli incarichi individuali a esperti interni ed esterni Orizzonte Scuola

Finanziati 75 progetti faro per il riciclo della plastica. Il ministro Pichetto Fratin: “Vogliamo far crescere filiera dell’innovazione".Dall'assemblea socia ok anche al bilancio di esercizio 2022 che chiude con un utile di oltre 240mila euro Si è tenuta ieri (27 aprile) l’assemblea dei soci di Retiambiente spa, società al 100% pubblic ...