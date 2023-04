Playoff NBA 2023 | Boston fa sua gara-6 e vince la serie con Atlanta

(Di venerdì 28 aprile 2023) C’era ancora unain corso nella Eastern Conference ed era quella che vedeva opposte. Alla fine i Celtics hanno chiuso tutti i conti,ndo-6 per 128-120 e battendo per 4-2 gli Hawks. Con questo successosi qualifica per la semifinale, dove affronterà i rivali storici dei Philadelphia 76ers, in unache promette decisamente scintille e che può forse definirsi una finale anticipata dopo la clamorosa eliminazione di Milwaukee. La prima palla a due sarà nella notte italiana tra lunedì e martedì. Una-6 molto equilibrata e che si è decisa solo nel finale di partita. A fare la differenza il parziale di 11-0 dinegli ultimi cinque minuti di partita.ha provato a ...

Con Boston sono sei le semifinaliste qualificate, mentre resta ancora grande incertezza su quello che accadrà nelle altre due sfidedi primo turno ancora da decidere a Ovest. Soltanto Philadelphia è riuscita a chiudere i conti in sole quattro partite, mentre c'è chi sta sudando decisamente di più per provare a conquistare ...E' stato un discorso di grande motivazione, per lo sport e non solo, quello di Giannis Antetokounmpo, scampione dei Milwaukee Bucks, eliminati al primo turno dei. Al giornalista che gli ciedeva se la stagione era stata un fallimento, ha risposto "Mi hai chiesto la stessa cosa l'anno scorso. Ma tu ottieni una promozione ogni anno E quando non la ...L'uscita dei Buks di Antetokounmpo daidel campionato di basket americano è l'ennesimo caso sportivo in cui i favoriti finiscono ...Antetokounmpo è fuori dalla lotta per l'Anello dell'. A ...

Playoff NBA, i verdetti del primo turno: Boston avanza, Atlanta eliminata Sky Sport

C’era ancora una serie in corso nella Eastern Conference ed era quella che vedeva opposte Boston e Atlanta. Alla fine i Celtics hanno chiuso tutti i conti, vincendo gara-6 per 128-120 e battendo per 4 ...Il trofeo che dallo scorso dicembre porta il nome di Michael Jordan verrà assegnato al vincitore degli ultimi due anni (Jokic) oppure ad Embiid ...