Pioggia di missili invisibili sull' Ucraina Kiev annuncia | pronti alla controffensiva

(Di venerdì 28 aprile 2023)dirussi. "Cinque del mattino, Uman. Bombardamenti deliberati su edifici a più piani dove famiglie con bambini dormivano tranquillamente. No, questi non sono ricordi dei nazisti nel XXI secolo. Questa è la realtà degli ucraini uccisi dai russi. Questi non sono i metodi del 'secondo esercito del mondo', ma del folle gruppo terroristico 'Federazione russa'", denuncia in un tweet il consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak, commentando l'attacco russo a Uman che ha ucciso almeno 14 persone, tra cui due bambini di 10 anni. Durante l'attaccostico di oggi contro l', le truppe russe hanno utilizzato anche iterrestri Iskander-K, difficili da individuare e abbattere e che possono essere lanciati da brevi distanze. ...