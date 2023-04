Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin prossimi alle nozze? C' entra una promessa fatta a Silvio Berlusconi

SPEGNE 54 CANDELINE -Berlusconi, secondogenito del Cavaliere, spegne 54 candeline. Ma il suo compleanno è meno sfavillante del solito. I pensieri per il padre ancora in ospedale adombrano il giorno di festa. ...Silvia Toffanin Piersilvio Berlusconi Estratto dell'articolo di Niccolò Dainelli per www.leggo.it Il matrimonio tra Silvia Toffanin eBerlusconi potrebbe essere sempre più vicino. Da anni, ormai, la coppia targata Mediaset è spesso ...L'amministratore delegato di Mediaset, dopo tanti giorni di preoccupazione per il ricovero del padre, si è concesso qualche ora di serenità Un sospiro di sollievo perBerlusconi e famiglia . Dopo la paura per il ricovero d'urgenza del padre e i tanti giorni di preoccupazione, anche l'amministratore delegato di Mediaset ha potuto prendersi una pausa. ...

Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin e la promessa di sposarsi fatta a Silvio Berlusconi “Lui… Il Fatto Quotidiano

Secondo un'ultima indiscrezione, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sarebbero vicini alle nozze. Ecco cosa sappiamo.«Ci sono alcuni appartamenti di cui, invece di pagare le tasse, ho preferito disfarmi perché ho avuto alcuni debiti». È così che Ilona Staller, la ...