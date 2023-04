Un'italiana di vent'anni ha rischiato di essereda un bengalese poi arrestato mentre una ... L'altra, venti anni anche lei e in città per un viaggio, è stata, toccata e derubata nove ...Poi mi ha tolto i pantaloni, mi ha strappato la biancheria e mi ha. Non ricordo quanto sia durata la violenza, penso tra i tre e i quattro minuti. Poi si è rivestito ed è andato via". La ...Il rifiuto avrebbe scatenato la violenta reazione dell'uomo che dopo averla, l'avrebbesulla panchina. L'indagato deve anche rispondere di lesioni personali per le gravi ferite ...

Milano, picchiata e stuprata in Stazione centrale: fermato uno straniero ilGiornale.it

Arresti, violenze, torture e stupri nei confronti di minorenni. Il nuovo rapporto diffuso dall’organizzazione impegnata nella lotta per i diritti umani, Human Rights Watch, denuncia i metodi illegali ...Ecco la pesante denuncia di due ragazze cubane, che accusano la polizia di Bologna di abusi e stupri in questura. Leggi tutto I fatti risalirebbero a oltre due anni fa, 5 novembre 2020, sarebbe infatt ...