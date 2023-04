Peugeot E - 308 First Edition | ecco la compatta elettrica

Leggi ora:, la prova di QN MotoriIl nuovo EV si differenzierà dallee -e Opel Astra Electric a livello tecnico. Sia l'Astra Electric che la e -vengono fornite con un motore da 156 CV (115 kW) di potenza e 270 Nm di ...... dove il pesarese Gabriele Giardini su Renault Clio è a caccia di punti TIVM e CIVM e dove rientra la tarantina Anna Maria Fumo, sicura protagonista adesso con la. Il gruppo Racing Start ...

Nuova Peugeot 308 diventa 100% elettrica: tutto sulla First Edition Everyeye Auto

Peugeot presenta la nuova e-308, versione 100% elettrica della gamma 308 spinta da un motore da 156 Cv per un’autonomia fino a 411 km. L’allestimento di lancio First Edition, già ordinabile e disponib ...Nuova Peugeot e-308 First Edition arriva finalmente in Italia. La casa automobilistica del Leone ha completato così la gamma della sua berlina che dopo le versioni termiche e quelle elettrificate già ...