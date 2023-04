PERONI TOP10 | AL “BELTRAMETTI” DI PIACENZA LO SPAREGGIO SALVEZZA

Leggi su seriea24

(Di venerdì 28 aprile 2023) CUS TORINO v MOGLIANO DOMENICA 30 APRILE IN DIRETTA SU ELEVEN ORE 18 Roma – Sarà lo Stadio “Walter” di, casa dei Sitav Lyons, ad ospitare domenica 30 aprile alle ore 18.00 loditra Cus Torino e Mogliano Veneto Rugby, valido per la permanenza nel massimo campionato. Losi è reso necessario, in base al regolamento sportivo, dopo che le due formazioni hanno concluso a pari punti la stagione regolare, con il CUS Torino che ha raggiunto all’ultimo respiro i veneti a quota venti punti, superando con il punto bonus il Transvecta Calvisano nella diciottesima ed ultima giornata. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports e affidato alla direzione di gara di Manuel Bottino di Roma. I biglietti per Cus Torino v Mogliano Veneto ...