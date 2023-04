Perde il controllo dell’auto | sbatte contro altre due e trancia un tubo del gas

(Di venerdì 28 aprile 2023) Cene. Ha perso ildella sua auto, andando a colpirnedue e finendo perre undel gas. Il fatto è successo nella serata di venerdì 28 aprile, a Cene, in via Ulisse Bellora. Un autista ha infatti perso ildella sua autovettura ed ha investitodue macchine posteggiate, nell’impatto. I tecnici del gas hanno immediatamente chiuso le condotte per riparare la tubazione, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga.

Un incidente che non le ha dato scampo. Una donna di 74 anni è morta sul colpo in seguito ad un sinistro avvenuto in zona Montesacro a Roma, tra via Monte ...Nulla da fare nonostante i soccorsi a causa delle ferite troppo gravi Un’altra tragedia si consuma nel cuore della capitale. Nella serata di ieri, giovedì 27 aprile, a Roma, tra via Monte Gennaro e vi ...