Perché senza valutazione di efficacia la spesa in cultura è solo un numero

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nel 2020, le sole amministrazioni comunali hanno speso, in, € 1.650.160.997,36. Una cifra che, di certo, merita di essere approfondita. Prima di procedere in tal senso, però, è importante considerare un elemento che per quanto banale è essenziale subito richiamare: la dimensione della finanza pubblica è tutt’altro che semplice. Sonose le variabili che vanno prese in considerazione, e il dataset consultato (openpolis su dati openbilanci) indica, per ogni comune, soltanto ildi abitanti, la quota diinserita a bilancio e la conseguente quota dipro-capite. Sono inoltre presenti molti comuni che hanno registrato un valore pari a 0 in speseli, così comesi sono i comuni per i quali il dato non è ...