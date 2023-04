“Perché non si parlano più” Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis | la verità è la peggiore delle fantasie

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 aprile 2023), l’indiscrezione choc. Pochi giorni fa si è tornati a parlare della fine dell’amicizia, nata sul bancone di Striscia La Notizia e durata anni, tra le due ex veline. Un rapporto professionale e umano che si è interrotto improvvisamente. In molti pensavano che il motivo della rottura fosse relativo ad un contratto di lavoro poi mai andato in porto. Adesso, però, almeno secondo quanto riportato da MOV esce fuori tutta un’altra storia. La vera ragione della fine dell’amicizia trasarebbe un’altra. E qui entriamo nel campo dei sentimenti, campo minato evidentemente, molto più di quello commerciale. Che poi, a ben pensare, possibile che due amiche abbiano deciso di ...