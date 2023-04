Perché negli pneumatici sono neri

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 28 aprile 2023) ? Questa è una domanda che molti siposti, guardando le ruote delle auto. La risposta è legata alla presenza di un materiale chiamato nerofumo, che viene aggiunto alla gomma naturale durante il processo di produzione delle ruote di auto, camion, moto e di qualunque altro veicolo. Cresce la domanda di auto elettriche, atteso +35% nel 2023 Il principale ingrediente, la gomma La gomma è un materiale elastico che si ottiene da fonti naturali o sintetiche. La gomma naturale si ricava dal lattice di alcune piante tropicali, come l’Hevea brasiliensis (noto come albero della gomma). Si ricava estraendo, mediante dei tagli sulla corteccia, la linfa bianca e appiccicosa nota come lattice. Questo viene quindi coagulata e vulcanizzata per migliorare le sue proprietà meccaniche. La gomma sintetica si produce a partire da idrocarburi derivati dal petrolio, attraverso ...