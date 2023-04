Perché la telefonata Xi-Zelenski mette in difficoltà la Russia La versione di Alli

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 aprile 2023) Non v’è dubbio che latra Xi Jinping e Zelensky rivesta un particolare rilievo, a questo punto del conflitto in Ucraina. In un articolo di quasi un anno fa, evidenziavo come la Cina avesse nelle proprie mani le chiavi di questa guerra, per tre ragioni legate alla sua immagine internazionale, ai suoi interessi economici e alla sua strategia geopolitica. Le evoluzioni degli ultimi mesi, fino alla formulazione del cosiddetto “piano di pace”, hanno mostrato, da parte cinese, un atteggiamento oscillante tra l’”eterna amicizia” con Mosca e qualche presa di distanza, intravvista qua e là. Lo stesso piano di pace, pur nel suo carattere sostanzialmente propagandistico, contiene qualche elemento interessante, ad esempio lo stop non solo all’impiego, ma anche alla minaccia delle armi nucleari, più volte praticata dal ventriloquo di Putin, l’ineffabile Medvedev. Xi ...