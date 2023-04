Perché il governo Meloni fa bene a puntare sulla ricostruzione dell’Ucraina

(Di venerdì 28 aprile 2023) Si è svolta il 26 aprile a Roma, al Palazzo dei Congressi, la conferenza bilaterale. Una iniziativa che ilitaliano preparava da tempo, tanto che Giorgiala annunciò per la prima volta proprio durante la sua visita a Kiev. La conferenza bilaterale La partecipazione è stata straordinaria: presenti i vertici di 600 aziende italiane e di 150 aziende ucraine, oltre alle delegazioni ministeriali e ai rappresentanti delle istituzioni finanziarie internazionali. Il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, salendo sul palco nella sessione plenaria svela che l’idea iniziale di Antonio Tajani era di tenere il meeting alla Farnesina, ma vista la grande adesione all’iniziativa, si è poi deciso di optare in corsa per l’Eur. Qualche osservatore ha cercato ...

...e sono sotto le copertescottano. Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti a volte lo pensano: 'complotto'. E' la variante della sindrome 2011, la febbre che ha portato alla caduta del...... "Ci sono timori, sì,quanto successo oggi potrebbe spingere qualcuno, un domani, a utilizzare la tattica delle assenze come strumento di pressione nei confronti deldi Giorgia Meloni..... l'Italia ha 2 miliardi in portafoglio per andare in orbita Economia e diplomazia Illo ...le ricadute sugli approvvigionamenti energetici (sono stati recentemente firmati accordi con il...