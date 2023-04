“Per farti ridere di me” | il nuovo singolo de Lo Stato Sociale feat Mobrici

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dopo “Fottuti per sempre” con Vasco Brondi e “Che Benessere!?” con Naska, Lotorna con “Perdi me” con, cantautore che ha da sempre la grande forza di saper dar voce alla sua generazione. Prima di augurare un buon viaggio a “Stupido Sexy Futuro”, ilalbum di inediti in uscita venerdì 5 maggio, “Perdi me” sarà disponibile in radio e in digitale da venerdì 28 aprile. Il brano – scritto da Loe da Matteoe prodotto da Andrea Appino – è la lettera che arriva a distanza di tempo dalla fine di una storia d’amore, quando si capiscono gli errori commessi e si è logorati dai rimpianti, quando la voglia di urlare all’altra persona ...

... in grado però anche diragionare mediante delle meccaniche puzzle. D'altronde, questo tipo ... È proprio questo il motivocui sei giunto fin qui, vero Non preoccuparti: direi che sei ...In ogni caso, sono sicuro del fatto che la suddivisionecategorie presente di seguito potrebbetrovare panei tuoi denti, visto che si vanno ad abbracciare parecchie tipologie di gusti. ...I SINGOLI Dopo "Fottutisempre" con Vasco Brondi e "Che Benessere!" con Naska, Lo Stato Sociale torna con "ridere di me" con Mobrici . Il brano - scritto da Lo Stato Sociale e da ...

Lo Stato Sociale Featuring MOBRICI – Per farti ridere di me Radio Time

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."Voglio fare i complimenti ai tifosi, straordinari, e alla Cremonese, che ci ha dato filo da torcere. Ora godiamoci questo successo, poi penseremo alla finale. Sì, vogliamo fare la storia. Sarà una pa ...