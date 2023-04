Per essere famosi | ogni azione vale

Leggi su panorama

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il regista francese François Ozon racconta a Panorama i suoi due film in arrivo: Mon Crime - La colpevole sono io e Peter von Kant. Entrambi fotografano, con trame differenti, «due mali» del nostro tempo: desiderio di fama e ricchezza. E di come, per ottenerli, gli esseri umani si trasformino (in peggio). Fama e ricchezza, cosa non si fa per ottenerle! Sembra proprio questo, oltre alle dinamiche di potere che si innescano nelle relazioni di lavoro e d’amore, il filo conduttore di due film in arrivo al cinema, diretti dal parigino François Ozon, 55enne regista tra i più poliedrici in circol: il primo, Mon Crime - La colpevole sono io (in sala dal 25 aprile) si svolge negli anni 30 nella capitale francese e ruota attorno a Madeleine (Nadia Tereszkiewicz), aspirante attrice indagata per l’assassino di un produttore, che aveva tentato di violentarla durante un ...