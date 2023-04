Pensioni più ricche | il progetto del governo fa felici gli italiani

... lotta alla precarietà, salarialti,risorse per sanità e welfare. A maggio, per tre sabati ... "Siamo riusciti ad avviare tavoli su grandi priorità come fisco,e salute e sicurezza sul ......drammatici della spesa previdenziale italiana evidenziativolte dall'Inps. Per dirla con le parole di Tridico : Viene quindi da domandarsi chi potrà sostenere la spesa futura per lese ...... taglio tasse, aumento dellee via di questi passo. Un Def, quindi, che non racconta bugie e smette di fare promesse impossibili. Forse èdispiaciuto alla maggioranza che alle ...

Pensioni, il governo annuncia nuovi aumenti in arrivo. Le ipotesi e cosa sappiamo Sky Tg24