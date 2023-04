Pedala fino a realizzare i tuoi sogni | conquistando la tua libertà

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 28 aprile 2023) Sono cresciuta in un paese in provincia di Ravenna che si chiama Alfonsine e questa, nel momento in cui ho pensato di scrivere un libro che avesse fra le sue figure centrali Alfonsina Strada, mi è sembrata una divertente coincidenza. Uno spazio e un tempo sospesi in cui c’eravamo solo io, la bicicletta e la città: non avrei potuto chiedere di meglio. Io non ho mai dovuto conquistare la bicicletta: è stata lei a conquistare me. È, piuttosto, una storia di azioni di rottura, attraverso le quali alcune donne riescono a farsi strada fra divieti e stereotipi per colti Alessandra Maffi è nota per aver non solo sfidato, ma anche sonoramente battuto, e più volte, i suoi colleghi uomini. Solo molti anni dopo si verranno a sapere alcune verità sul suo viaggio, per esempio nessuna che alle origini non ci sarebbe stata nessuna scommessa, ma solo la sua volontà di dimostrare che un’impresa simile, ...