Pechino Express | coppie eliminate e andamento della puntata | il resoconto

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 28 aprile 2023) Lesono arrivate in Cambogia Per lediil benvenuto in Cambogia, terzo e ultimo Paese di questa avventura lungo la Via delle Indie, è stato memorabile e difficile. Nell’ottaval’approccio con il nuovo Paese ha in molti casi ostacolato i viaggiatori in gara. Guidate da CostantinoGherardesca ed Enzo Miccio, le cinqueancora in gioco hanno percorso 386 km da Phnom Penh a Oudong. Leggi anche:: learrivano in Cambogia I Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati i primi a firmare il Libro Rosso a Phuom Suo, a vincere la Prova Vantaggio e a saltare sul Tappeto Rosso al traguardo di tappa. Hanno poi decretato a loro malincuore ...